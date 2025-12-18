Танк-легенда: русский Т-95 всполошил Запад — что о нем известно

Американский журнал The Military Watch Magazine опубликовал статью о проекте советско-российского танка Т-95. Что известно о машине, почему так сильно напугала Запад, в чем заключаются ее прорывные технологии и как сейчас используются наработки — в материале NEWS.ru.

Что рассказали на Западе о советско-российском танке Т-95

The Military Watch Magazine опубликовал редакционную статью, в основу которой лег анализ чертежей танка Т-95. Американские эксперты выразили восхищение проектом советско-российской бронемашины, которая, по их оценкам, могла бы обеспечить превосходство ВС РФ над техникой НАТО до конца 2030-х.

«Технические чертежи советского танка „Объект 195“ (Т-95. — NEWS.ru) пролили свет на смелую программу, призванную сохранить и упрочить преимущество страны в области качественной бронетехники в XXI веке», — пишет издание.

В случае успешной реализации это был бы первый крупный советский бронетанковый проект, подготовленный с нуля, после Т-64 в 1964 году, отмечает MWM.

«В свое время считалось, что Т-64 почти на два десятилетия опередил западные танки благодаря внедрению гладкоствольной пушки, пробивной мощи бронебойных оперенных подкалиберных снарядов и использованию усовершенствованной композитной многослойной брони, которая появилась на западных аналогах лишь спустя 15–20 лет», — сказали журналисты.

По их мнению, Т-95 мог бы обеспечить такое же длительное превосходство российской техники в XXI веке.

По данным MWM, танк должен был иметь подавляющую огневую мощь из-за основного вооружения — пушки калибра 152 мм. У большинства современных машин калибр орудий составляет 100–125 мм. Более крупный позволяет использовать мощные снаряды и стрелять дальше. Кроме того, Т-95 должен был иметь силуэт ниже, чем у Т-64, который в свое время пугал НАТО малозаметностью.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как восхищение танком Т-95 стало трендом на Западе

Признание на Западе превосходных перспектив проекта Т-95 — устойчивый тренд. Еще в 2019 году американское издание The National Interest назвало разработки в рамках проекта Т-95 революционными. По оценкам журналистов, этот танк мог превзойти Т-14 «Армата». В частности, у него были специализированный радиолокационный прицел и значительные сетевые возможности, позволяющие получать целеуказания от внешних источников и эффективно использовать 152-миллиметровую пушку.

«T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14», — отметили эксперты.

В чем сходства и различия между танками Т-95 и «Армата»

По мнению российских специалистов, Т-95 стал прообразом российского проекта Т-14 «Армата». По ряду характеристик он был более мощным танком, но в некоторых аспектах уступал современной разработке.

От Т-95 к «Армате» перешел целый набор основных черт, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Среди конкретных концепций и наработок, перешедших от Т-95 к „Армате“, можно выделить следующие: впервые заложенная идея капсульной компоновки боевого отделения для экипажа; автоматизированная система заряжания; современная система управления огнем, которая постоянно совершенствуется; передовое расположение брони с оптимизированными углами наклона; активная система защиты, способная перехватывать и нейтрализовать вражеские снаряды на подлете к танку», — сказал он.

По словам Баранца, у «Арматы» более продвинутая система управления огнем и вся электронная начинка.

Танк Т-14 «Армата» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему танк Т-95 не пошел в серию

MWM отмечает, что проект оставался в разработке до 2010 года, после чего от него отказались ради создания «Арматы».

По мнению западных экспертов, Т-95 мог бы стать величайшим прорывом в истории бронетанковых войск после Второй мировой войны.

Сейчас эти разработки имеют большое значение для ВС РФ, так как используются для модификации «Арматы». Американский военный аналитик Джон Рэйн отметил в статье для журнала Unipath, что «Армата» по целому ряду параметров превосходит западные аналоги из-за концентрации в проекте предыдущих советских и российских инноваций.

