07 января 2026 в 21:24

Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке

В Рождество украинцы массово искали открытки с поздравлениями на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Рождество украинцы активно искали открытки с поздравлениями на русском языке, следует из данных Google Trends. В топ популярных фраз вошли «С Рождеством Христовым», «С Рождеством» и «Открытки с Рождеством Христовым».

Однако самым популярным запросом дня стала информация о футбольном матче в Италии. Следом в рейтинге оказался праздник «День программиста».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин встречал Рождество Христово на богослужении в одном из храмов Московской области. На службе также присутствовали военнослужащие и члены их семей.

До этого сообщалось, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил торжественное рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Прямая трансляция службы велась на официальном сайте РПЦ.

Рождество
поздравления
украинцы
Рождество Христово
