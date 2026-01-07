Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 00:19

«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество

Путин обратился к празднующим Рождество Христово россиянам с поздравлениями

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви.

По словам Путина, этот чудесный праздник дарит людям надежду и радость. В этот день особенно чувствуется приобщение к отеческим духовным традициям.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи, — добавил президент.

Он также отметил неустанное внимание религиозных организаций к благотворительности и поддержке нуждающихся. Они постоянно помогают участникам специальной военной операции и становятся инициаторами гармонизации межрелигиозного диалога.

Ранее сообщалось, что предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил торжественное рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Прямая трансляция службы велась на официальном сайте РПЦ.

