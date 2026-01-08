Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года

Какой сегодня день? 8 января пьют вино, вспоминая Льва Голицына, думают о вращении Земли, принимают ванну с пеной и читают самый влиятельный в России журнал о путешествиях. А еще в 8-й день 2026 года изучают вкус модельера Каролины Эрреры, танцуют под Элвиса Пресли или смотрят с ним фильмы, а также интересуются, как защитить кожу в холодный сезон (секрет не только в косметических средствах). Все самое интересное об этом дне — в материале NEWS.ru.

Памятные даты и исторические события 8 января

Новогодние каникулы в России подходят к своей кульминационной точке, но не финальной. На календаре — восьмой день, особенный и часто недооцененный. Это день-«буфер», день-переход, тонкая грань между безудержным весельем и предчувствием рабочих будней.

Если первые дни были посвящены бурному празднованию, шумным застольям, поездкам в гости и активному отдыху, то восьмой день — это время выдоха. Психологи и эксперты по тайм-менеджменту называют его идеальным моментом для «осознанного ничегонеделания». А если еще хотите поактивничать, то заглядывайте в нашу статью. NEWS.ru рассказал, как провести новогодние каникулы, не выезжая из города.

Что отмечают сегодня в России и мире? 8 января отмечается День вращения Земли — праздник в честь открытия, которое Леон Фуко совершил в 1851 году. Французский физик экспериментально подтвердил, что наша планета постоянно движется вокруг своей оси.

Это фундаментальное явление определяет саму природу нашего существования: именно благодаря суточному вращению мы наблюдаем величественный восход солнца на востоке и его плавное исчезновение за горизонтом на западе. Вечерние сумерки и утренняя заря с ее неповторимой игрой красок — все это становится возможным благодаря непрекращающемуся движению Земли, которое соединяет научную истину с поэзией небес.

Памятные даты и исторические события 8 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 8 января еще? Сегодняшний день — идеальный повод вспомнить детство и устроить себе спа дома. День ванны с пеной создан для тех, кто забыл, когда последний раз позволял себе просто расслабиться. Вместо быстрого душа представьте: горячая вода, ароматная пена и никуда не нужно спешить.

Этот необычный праздник напоминает нам о том, что иногда лучший способ провести время — отпустить все заботы и погрузиться в облако пузырей. Пусть сегодня ваш вечер будет теплым, пенистым и беззаботным!

8 января отмечается День защиты кожи зимой. В это время года наша кожа сталкивается с серьезными испытаниями: морозный воздух, перепады температур и сухость в отапливаемых помещениях. Многие ограничиваются лишь косметическими средствами, но этого недостаточно. Истинная забота требует комплексного подхода — не только наружного ухода, но и правильного питания. Сбалансированный рацион с овощами, фруктами и полезными жирами, достаточное потребление воды и отказ от жестких диет помогут сохранить здоровье и сияние кожи даже в самый холодный сезон. Заботимся о себе!

8 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 8 января, когда рождественское торжество еще длится, православные верующие обращаются к образу Богоматери. После Рождества Христова звучат особые молитвы, прославляющие Деву Марию как избранный сосуд, через который Божественный замысел о спасении человечества воплотился в мир.

Этот праздник несет глубокое богословское значение — он напоминает о неразрывной связи между Рождеством Спасителя и подвигом Его Пречистой Матери. Верующие выражают благодарение Той, чья вера и смирение сделали возможным явление в мир Христа — Света истинного, просвещающего каждого человека.

Именины и дни ангела сегодня

У кого именины 8 января? Ловите список именинников — разбирайте, кто ваш! Чествуем сегодня их: Григорий, Георгий, Константин, Василий, Анфиса, Мария, Леонид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Александр, Михаил, Давид, Исаакий, Николай.

Что случилось 8 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 8 января

Ровно 164 года назад в городе на Неве вышел первый номер журнала «Вокруг света» — не только одного из старейших российских изданий, но и первенца среди мировых познавательных журналов. Уникальность этого периодического издания всегда заключалась в особом подходе к материалам: вместо перепечатки готовых текстов журнал с первых лет публиковал специально подготовленные экспедиционные репортажи, научно-популярные очерки и технологические обзоры. Это позволяет изданию на протяжении всего времени его существования оставаться настоящей энциклопедией путешествий, науки и техники для миллионов читателей. Вы как, продолжаете следить за публикациями в журнале?

Расскажем также об историческом событии сегодня в мире российского телевидения. В этот день 1995 года на телеканале НТВ состоялась премьера программы «Сто к одному». Это знаменитая командная телевикторина, где успех зависит не от эрудиции, а от умения угадать самые популярные ответы. Участники пытаются представить, что скажут случайные прохожие на вопросы вроде «Чем обычно занят начальник?» или «Что теряют рассеянные люди?» Особенность шоу в том, что игроки выигрывают и проигрывают всей командой, создавая атмосферу коллективного азарта.

Кто умер и родился 8 января

В этот день 1721 года родился английский ткач Джеймс Харгривс. В 1764 году он создал прядильную машину «Дженни», названную в честь дочери. Простая и дешевая конструкция, запатентованная в 1770 году, позволила одновременно прясть несколько нитей, что резко повысило производительность труда. Изобретение Харгривса стало ключевым этапом промышленной революции, механизировав текстильное производство.

Элвису Пресли сегодня мог бы исполниться 91 год. Американский певец и актер, родившийся 8 января, кардинально изменил популярную музыку XX века. Его карьера развивалась стремительно: уже в 1956 году он дебютировал в кино («Люби меня нежно»), а после службы в армии снялся в 31 фильме, продолжая записывать хиты. Музыковеды единодушно признают — Пресли не просто стал королем рок-н-ролла, а перевернул саму суть массовой культуры, создав новый эталон сценического образа.

Какие праздники отмечают 8 января Фото: Starstock/Photoshot/Global Look Press

В этот день, в 1939 году, на свет появилась венесуэльско-американский дизайнер Каролина Эррера. Она прошла путь от иконы стиля до основателя мирового бренда. Ее Дом моды, основанный в 1980 году, сразу покорил элиту. Особую славу принесло сотрудничество с Жаклин Кеннеди, для которой дизайнер создавала гардероб. Хотели бы себе Эрреру в стилисты?

Галилео Галилей умер 8 января 1642 года. Великий итальянский ученый заложил основы классической механики, открыл законы инерции и свободного падения. Его телескопические наблюдения подтвердили гелиоцентрическую систему мира. Ему приписывают выражение «И все-таки она вертится!»

110 лет назад скончался князь Лев Голицын — легенда российского виноделия. Представитель знатного рода превратил Крым в центр виноградарства, основав знаменитое производство игристых вин в Абрау-Дюрсо. Его виноградники и оборудованные по последнему слову техники подвалы в Трубниковском переулке снабжали Москву лучшими марочными винами. Голицын не просто создавал напитки — он сделал крымские вина эталоном для всей империи.

В этот день 2012 года не стало советской актрисы Светланы Харитоновой. Она известна по фильмам «Летят журавли», «Девушка без адреса», «Неподдающиеся».