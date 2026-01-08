Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 23:56

«Воспринимайте всерьез»: Вэнс дал совет Европе по поводу Гренландии

Вэнс призвал Европу серьезно отнестись к позиции Трампа по Гренландии

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейским лидерам следует серьезно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, остров имеет решающее значение для глобальной системы противоракетной обороны.

Мой совет европейским лидерам и всем остальным: воспринимайте президента Соединенных Штатов всерьез. Что он сказал о Гренландии? Во-первых, Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира, — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что «враждебные противники» США также проявляют интерес к региону. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

До этого издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата написало, что европейские государства могут пойти на уступки США по вопросу расширения их военно-политического присутствия в Гренландии в обмен на более четкие гарантии Вашингтона по поддержке Украины. Как пояснил источник, такая сделка может быть оформлена как пакет мер «безопасность в обмен на безопасность». Этот вариант, хотя и является непростым, выглядит более предпочтительным, чем альтернативные сценарии, считает дипломат.

Дональд Трамп
США
Джей Ди Вэнс
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 9 января — Степанов день: колья, кони и святочные гадания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 января 2026 года
Вражда с Меган Маркл и роман с принцем Гарри: что скрывает Кейт Миддлтон
Иран остался без интернета на фоне акций протеста по всей стране
«Воспринимайте всерьез»: Вэнс дал совет Европе по поводу Гренландии
Танцовщица из Каменска-Уральского скончалась в день похорон мужа
В Киеве завели дело на трех девушек за подпевание русским исполнителям
Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе
«Страшными темпами»: стало известно, что творится на украинских кладбищах
Ученые создали точную формулу расчета возраста собаки в человеческих годах
Бойцы «Севера» устроили зачистку спецназа ВСУ под Сумами
Авербух выступил против показа Олимпиады-2026 на российском телевидении
«Застолбить место»: эксперт раскрыл планы нефтяников из США на Венесуэлу
Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных
Швейцария отказалась вступать в коалицию по поддержке Украины
Сенат США ограничил Трампа в решениях по Венесуэле
Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки
Париж парализован из-за тракторного нашествия разгневанных фермеров
Европейскую страну охватили протесты против политики США в Венесуэле
«Кровожадные вожди»: раскрыто положение бойцов ВСУ на передовой
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.