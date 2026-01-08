«Воспринимайте всерьез»: Вэнс дал совет Европе по поводу Гренландии

Европейским лидерам следует серьезно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, остров имеет решающее значение для глобальной системы противоракетной обороны.

Мой совет европейским лидерам и всем остальным: воспринимайте президента Соединенных Штатов всерьез. Что он сказал о Гренландии? Во-первых, Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира, — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что «враждебные противники» США также проявляют интерес к региону. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

До этого издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата написало, что европейские государства могут пойти на уступки США по вопросу расширения их военно-политического присутствия в Гренландии в обмен на более четкие гарантии Вашингтона по поддержке Украины. Как пояснил источник, такая сделка может быть оформлена как пакет мер «безопасность в обмен на безопасность». Этот вариант, хотя и является непростым, выглядит более предпочтительным, чем альтернативные сценарии, считает дипломат.