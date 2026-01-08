В Евросоюзе готовы «разменять» Гренландию при одном условии Politico: Евросоюз готов уступить США Гренландию в обмен на гарантии для Украины

Европейские государства могут пойти на уступки США по вопросу расширения их военно-политического присутствия в Гренландии в обмен на более четкие гарантии Вашингтона по поддержке Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Как пояснил источник, такая сделка может быть оформлена как пакет мер «безопасность в обмен на безопасность». По мнению дипломата, этот вариант, хотя и является непростым, выглядит более предпочтительным, чем альтернативные сценарии.

Politico отмечает, что европейские лидеры рассматривают такое соглашение как меньшую угрозу, чем потенциальные шаги администрации Дональда Трампа. К ним относятся возможные санкции против Европы, выход США из переговорных процессов по Украине или оказание давления на Киев в пользу российской позиции.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.