Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:07

В Евросоюзе готовы «разменять» Гренландию при одном условии

Politico: Евросоюз готов уступить США Гренландию в обмен на гарантии для Украины

Национальный флаг Гренландии Национальный флаг Гренландии Фото: Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские государства могут пойти на уступки США по вопросу расширения их военно-политического присутствия в Гренландии в обмен на более четкие гарантии Вашингтона по поддержке Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Как пояснил источник, такая сделка может быть оформлена как пакет мер «безопасность в обмен на безопасность». По мнению дипломата, этот вариант, хотя и является непростым, выглядит более предпочтительным, чем альтернативные сценарии.

Politico отмечает, что европейские лидеры рассматривают такое соглашение как меньшую угрозу, чем потенциальные шаги администрации Дональда Трампа. К ним относятся возможные санкции против Европы, выход США из переговорных процессов по Украине или оказание давления на Киев в пользу российской позиции.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

Гренландия
Евросоюз
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Польша рассмотрит запрос на экстрадицию российского археолога на Украину
Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке
Крупнейшие мировые компании ведут переговоры насчет нефти из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.