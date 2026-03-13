Столетнего ветерана Второй мировой войны пустили на органы Столетний ветеран Второй мировой из США стал донором печени после смерти

В Небраске 100-летний ветеран Второй мировой войны Дейл Стил, охранявший нацистских преступников на Нюрнбергском процессе, стал старейшим известным донором органов в США, сообщила организация Live On Nebraska, занимающаяся забором донорских материалов. Он ушел из жизни в феврале после травмы головы, из-за которой его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Сын Дейла Стила Роджер рассказал, что получил звонок от представителей организации с неожиданной просьбой — пожертвовать печень отца. Медики объяснили, что возраст не является для донорства препятствием, если орган здоров. Дело в том, что печень человека способна обновлять клетки на протяжении всей жизни, поэтому ее биологический возраст может составлять всего несколько лет.

Дейл Стил прошел Вторую мировую войну, служил во Франции, Германии, Бельгии и Чехословакии, помогал выжившим из концлагерей, а затем получил звание штаб-сержанта и охранял подсудимых в Нюрнберге, включая Германа Геринга. После войны он вернулся домой, женился и прожил с супругой 72 года, воспитав четверых детей.

Господин Стил — яркое напоминание о том, что у щедрости нет возрастных ограничений, — заявил глава Live On Nebraska Кайл Хербер.

