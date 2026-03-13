Мать поила двухлетнего сына наркотиками, пока он не умер: сколько ей грозит

Челябинка, кормившая, по версии следствия, двухлетнего сына наркотиками, предстанет перед судом. Женщина, предположительно, смешивала вещества со смесью, чтобы «успокоить» младенца. В результате мальчик скончался. Подробности чудовищной истории — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели младенца из-за наркотиков

Расследование уголовного дела об убийстве ребенка против 32-летней Екатерины Коротковой из Миасса завершено, оно передано в суд, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области. Женщину обвиняют по двум статьям: п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в отношении несовершеннолетнего).

Следователи установили, что с 11 по 15 января 2025 года Екатерина изготавливала наркотическую смесь и поила сына из бутылочки. По версии следствия, она это делала по причине нежелания надлежащего исполнения родительских обязанностей и облегчения ведения личной жизни.

Утром 22 января мальчик скончался. Причиной стало острое отравление наркотическими средствами. Екатерину арестовали. Дома у нее остались трое детей — 9, 11 и 12 лет. Родительских прав женщину лишили.

При этом семья до трагедии не состояла на учете в органах опеки и не считалась неблагополучной.

Что будет с тремя несовершеннолетними детьми обвиняемой

В апреле прошлого года знакомые семьи, в которой произошла трагедия, рассказали в выпуске программы «За гранью» на НТВ, что оставшихся у обвиняемой троих детей забрала бабушка — мать Екатерины. Соседи характеризуют ее не с лучшей стороны.

Адвокат Нина Зорина, которая присутствовала в выпуске, пояснила в беседе с NEWS.ru, что дети могут остаться дома и не быть переданными в детский дом, если их родственники обратятся в органы опеки с заявлением и по результатам комиссии будет принято положительное решение. Однако она предупредила, что для опекунов существует ряд ограничений по возрасту и здоровью и к заявлению придется приложить много документов, в том числе и медицинских.

«Со слов соседей, бабушка [мать обвиняемой] ведет нездоровый образ жизни, не уделяет внимания своим детям. Поэтому этой бабушке детей нельзя отдавать под опеку. Мать биологического отца [погибшего младенца] не имеет родственных отношений с детьми обвиняемой, поэтому она не может быть кандидатом для оформлении опеки. Насколько я поняла, она и не имеет желания», — отметила Зорина.

Какое наказание грозит матери за убийство сына при помощи наркотиков

Когда человека обвиняют по нескольким статьям, наказание назначается отдельно за каждое преступление, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев. По его словам, в данном случае учитывается тяжесть обоих преступлений и суд может назначить наказание, близкое к максимальному, по каждой из статей. «Однако окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела, представленных доказательств и позиции суда», — сказал юрист.

Зорина подчеркнула, что отягчающими обстоятельствами преступления признаются возраст ребенка младше 14 лет, а также тот факт, что злодеяние совершил родитель ребенка. По ее словам, матери в совокупности может грозить до 20 лет лишения свободы.

Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru заметил, что если бы в преступлении обвиняли отца, то по совокупности статей ему грозило бы наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Если бы это был мужчина, то понятное дело, что тут никакие смягчающие обстоятельства и никакие оправдания не смогли бы повлиять на итоговый приговор. Женщинам у нас пожизненное не дают из-за моратория. Мне кажется, что вне зависимости от наличия каких-либо смягчающих обстоятельств, если вообще таковые суд установит, либо обвиняемая сможет вместе со своим адвокатом предоставить, суд вполне может вынести приговор вплоть до 25 лет лишения свободы», — считает юрист.

Отец погибшего младенца Владимир также присутствовал в выпуске передачи на НТВ. Мужчина рассказал, что в день трагедии его возили на допрос вместе с сожительницей. Однако он отрицает любую степень своей вины в произошедшем и утверждает, что не знал о преступных действиях женщины в отношении малолетнего сына. При этом он рассказал, что ранее у мальчика наблюдались проблемы со здоровьем и как-то ребенок даже упал в обморок в детском саду.

Читайте также:

Изуродовал и утопил в болоте: отчим первоклассника пытается скостить срок

«Упали в воду»: поиски детей в Подмосковье 12 марта, новые подробности

По совету ИИ. Подросток жестоко расправился с матерью: 15 ножевых за лайк