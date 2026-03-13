Колонна «воспарила» над землей и пробила бетон в Осаке

В Осаке подземная опорная колонна, утопленная в грунт, поднялась вверх на 13 метров и пробила бетон, сообщает The Japan Times. Инцидент произошел 11 марта на строительной площадке.

По информации журналистов, колонну возвели для предотвращения обрушения грунта. Ее длина составила около 27 метров, и диаметром 3,5 метра. В результате инцидента она пробила бетон и практически достигла дорожной эстакады По сообщению властей, никто не пострадал. Администрация расследует причины ЧП.

Ранее на севере Москвы погиб водитель автокрана. Техника перевернулась, и водитель выпал в котлован. Спасти мужчину не удалось. Трагедия произошла около 10 часов 2 марта на стройплощадке на Смольной улице.

До этого под Мурино на стройке погиб рабочий после того, как на объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка. Мужчина скончался на месте. В момент происшествия велись работы по монтажу железобетонных конструкций. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.