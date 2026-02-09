Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:53

Появились подробности в деле о гибели подростка в бетономешалке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В смерти 17-летнего подростка, погибшего на производстве предпринимателя Ромика Карапетяна в Пермском крае, есть «ряд странностей», заявили порталу 59.RU сам Карапетян и его адвокат Аркадий Иванов. По официальной версии, юноша погиб в работающем бетоносмесителе, но Карапетян утверждает, что оборудование в тот момент было выключено.

Как он вообще там оказался? Машина была выключена, — отметил бизнесмен.

Адвокат провел эксперимент, в ходе которого в ту же бетономешалку поместили тушу свиньи. По его словам, характер повреждений на животном не совпал с травмами на теле мальчика. Кроме того, на теле подростка якобы были обнаружены травмы, не связанные с работой смесителя. Иванов также сообщил, что погибший и его друзья, проходившие практику на предприятии, ранее позволяли себе «шалости», однажды они врезались на погрузчике в стену. На этом основании адвокат предположил, что смерть подростка могла стать результатом несчастного случая.

Трагедия случилась 11 сентября 2025 года. Как позже выяснили следователи, накануне вечером юноша зашел в производственный цех и попал в шнек (вращающийся винтовой стержень) бетоносмесителя. Он скончался на месте происшествия.

Ранее в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Семья погибшего обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

