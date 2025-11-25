Неверно поставленный диагноз привел к смерти 18-летнего студента

В Новосибирске 18-летний студент Никита Ситнев скончался от лопнувшего аппендицита, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз, передает Telegram-канал Mash Siberia. Родственники погибшего уже обратились в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

По словам родных, 24 октября молодой человек обратился в больницу №34 с острой болью в животе. Однако после УЗИ ему диагностировали кишечную непроходимость и отправили домой, посоветовав принимать обезболивающие средства. Спустя два дня Ситнев снова попал в больницу, но уже в реанимацию. У него начались осложнения на почки и сердце, и, несмотря на экстренно проведенную операцию, он умер. Семья, обнаружившая множество негативных отзывов о работе больницы в сети, намерена добиваться справедливости.

Ранее в Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за того, что он два месяца не мог сходить в туалет. Как оказалось, врачи во время операции забыли внутри школьника две трубки для дренажа. Мать пострадавшего обратилась в суд, чтобы наказать медиков.