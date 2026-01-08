В Госдуме допустили путаницу в документах танкера «Маринера» Чепа: в ситуации с танкером «Маринера» могла произойти путаница

Заявления США о притворстве танкера «Маринера» российским для обхода санкций возможны из-за путаницы в документах, сообщил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, из-за масштабных ограничений могло появиться множество вариантов сопроводительных бумаг, но тем не менее ситуацию необходимо прояснить.

Введено 30 с лишним тысяч санкций, с помощью которых пытались разорвать в клочья нашу экономику еще четыре года назад. <...> Конечно, может существовать большое количество и разнообразие документов. Путаница в документах может быть. Я думаю, что разберемся, — сказал Чепа.

Политик также отметил, что многие страны заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией, несмотря на ограничения. По его словам, многие из них находят способы их обхода.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американскими военными танкер «Маринера» не был российским. По его словам, судно лишь притворилось таковым, чтобы обойти международные санкции Вашингтона.