Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

В Москве и Московской области завтра, 20 февраля, столбики термометров опустятся в ночные часы до −12 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 20 февраля

В Москве завтра, 20 февраля, ожидаются сильные снегопады и порывы ветра до 17 м/с.

«20 февраля ночью облачно. Снег по области, местами сильный. Температура в Москве ночью — от −12 до −10 градусов, по области — от −15 до −10 градусов. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с. Днем снег. Температура днем в Москве — от −7 до −5 градусов, по области — от −10 до −5 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru рассказала, что циклон «Валли» задержится в российской столице до пятницы, 20 февраля.

«Снегопад сегодня в Москве продлится до середины дня. К 9 утра на ВДНХ выпало восемь миллиметров осадков, местами — до десяти миллиметров. Высота снежного покрова увеличилась на пять-шесть сантиметров и на ВДНХ составила 49 см. Максимальная температура составит −5 градусов. Плотный восточный, юго-восточный ветер с порывами поспособствует тому, что у нас будут снежные заносы, они сохранятся следующей ночью, хотя снега будет меньше, но подморозит до −15 градусов. Снег сохранится до субботы, в воскресенье в Москве будет практически без осадков», — уточнила синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные осадки в виде снега.

«20 февраля будет облачная погода. Снег. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от −11 до −9 градусов. Температура днем — от −9 до −7 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 20 февраля циклон «Валли» принесет осадки в виде снега.

«Как будет распределяться эта зона сильных снегов, всегда сложно точно спрогнозировать. Но и по всем сегодняшним данным, самые сильные осадки проходят восточнее Ленинградской области. На востоке области вечером просто сильный снег будет сегодня и предстоящей ночью. Петербург сегодня вечером окажется в небольшом снеге, завтра в течение суток — в умеренном снеге. Так что все по прогнозу, хотя уменьшение количества осадков для города заметно. Но это южный циклон, так что продолжаем ждать снег», — уточнил метеоролог.

