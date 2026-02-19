Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:46

Ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 19 февраля: отмены и задержки рейсов

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Москве Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Сегодня, 19 февраля, наблюдаются отмены и задержки рейсов в аэропортах Москвы на фоне мощного снежного циклона. Что об этом известно, какова сейчас ситуация в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском?

Какие рейсы отменены и задержаны в аэропортах Москвы 19 февраля

Более 160 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы на фоне сильнейшего снегопада и циклона «Валли», сообщает Telegram-канал SHOT.

Больше всего задержек и отмен — в Шереметьево. По данным источника, аэропорт отложил вылет 18 рейсов и прилет еще 15. Под отмену попали 53 рейса, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие города.

Во Внуково задерживается прилет 13 бортов и вылет 17, в том числе в Дубай, Анкару, Стамбул, Фергану, Сочи и другие города. Авиакомпания Turkish Airlines отменила два дневных рейса в Стамбул, пишет SHOT.

В Домодедово отменен вылет одного рейса, задерживается прибытие шести самолетов, в том числе из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая.

Согласно данным на сайте аэропорта Жуковский, из воздушной гавани 19 февраля отменены вылеты в Ташкент и Душанбе.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды, однако из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями формируются задержки.

«По данным на 10:00 мск, задержаны на время более двух часов 14 рейсов. В том числе есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей. Безопасность полетов — приоритет. <…> В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице», — заявили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что все аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад. При этом ухудшение погоды напрямую влияет на работу воздушного транспорта.

«Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, ритмичной доставки багажа от воздушных судов в терминалы», — ответили в ведомстве.

Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Когда прекратится снег в Москве

Снегопады и метели будут идти в Москве до 22 февраля, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Снегопад сегодня в Москве продлится до середины дня. <…> Плотный восточный, юго-восточный ветер с порывами поспособствует тому, что у нас будут снежные заносы, они сохранятся следующей ночью, хотя снега будет меньше, но подморозит до −15 градусов. Снег сохранится до субботы, в воскресенье в Москве будет практически без осадков», — заявила специалист.

