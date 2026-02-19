Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 09:53

Почти 140 рейсов задержали и отменили в Москве из-за мощнейшего снегопада

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почти 140 рейсов задержали и отменили из-за мощнейшего снегопада в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Там отметили, что наиболее трудная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево: 18 самолетов вылетят позже, прибытие 15 воздушных судов задерживается. При этом там отменили 53 рейса.

В то же время в аэропорту Внуково задержан вылет 17 бортов и прилет 13 самолетов, а два рейса не состоятся. В Домодедово отменили один рейс, прибытие шести задерживается. Из-за снежного циклона «Валли» в Москве образовались пробки семь баллов. Жителям столицы порекомендовали использовать общественный транспорт.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снежный циклон «Валли» обрушился на Москву. Он рассказал, что из-за мощного снегопада видимость в регионе ухудшилась до 600–1000 метров. Порывы ветра при этом составляют 12–14 м/с. Леус добавил, что наиболее сильные осадки пройдут с 09:00 до 17:00.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что до конца февраля в Москве ожидается сохранение холодной погоды, характеризующейся температурой значительно ниже климатической нормы и частыми снегопадами. Отмечается увеличение толщины снежного покрова и вероятность интенсивных осадков 19 и 20 февраля.

