Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края

Подросток, устроивший поножовщину в школе № 1 Александровска в Пермском крае, за день до инцидента приходил на уроки с холодным оружием, заявил NEWS.ru ученик образовательного учреждения. При этом, по его словам, педагогам удалось пресечь попытку совершить нападение.

[Подросток], напавший на школу [в Пермском крае] часто ругался с одноклассниками, всех задирал, дрался с ребятами. Друзей у него нет. Семья неблагополучная, отец с ним не живет. С мальчиком, на которого напал, он плохо ладил. Подросток попытался совершить нападение еще вчера, но учителя увидели у него нож и отобрали. И вот сегодня он снова пришел с ним в школу. В момент нападения мы с другом были в классе. Потом всем сказали забаррикадироваться и ждать указаний от учителя. Сейчас всех уже отпустили домой, — рассказал ученик СОШ № 1.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что ученику, устроившему поножовщину в школе Пермского края, не грозит уголовная ответственность. По его словам, это связано с тем, что предполагаемый нападавший, скорее всего, еще не достиг 14-летнего возраста, с которого наступают подобные санкции. Адвокат отметил, что в сложившейся ситуации ключевую роль будет играть психическое состояние ребенка.