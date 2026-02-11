Посадил и забыл, а он цветет все лето без подкормок и сложного ухода — образует шаровидные кустики

Если вы ищете настоящего рекордсмена по продолжительности цветения, который будет украшать ваш сад яркими красками все лето, ваш выбор — вербена гибридная.

Этот цветок — настоящая трудяга клумбы. Посадил и забыл, в он цветет все лето без подкормок и сложного ухода. Главный секрет вербены в способности непрерывно образовывать новые бутоны на смену увядшим. Она формирует пышные, шаровидные или стелющиеся кустики, усыпанные мелкими, но невероятно многочисленными цветками, собранными в плотные зонтиковидные соцветия диаметром до 10 см.

Современные сорта поражают палитрой: от классических красных, фиолетовых и синих до белых, розовых, лососевых и двухцветных. Цветки часто имеют контрастный белый «глазок» в центре. Вербена абсолютно неприхотлива и идеально подходит для дачников: она любит солнце и тепло, засухоустойчива, не требует частых подкормок и будет цвести даже на не самых богатых почвах. Главное условие для непрерывного цветения — регулярное удаление отцветших соцветий, что стимулирует появление новых побегов с бутонами.

