Выглядят дороже роз! Соседи фотографируют через забор: 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр

Иногда достаточно посадить всего несколько эффектных растений — и сад начинает выглядеть как из ландшафтного журнала. Такие цветы сразу становятся центром клумбы: крупные, необычной формы и с яркими оттенками. Именно их чаще всего выбирают дизайнеры для парадных садов, потому что они дают тот самый «вау-эффект». Вот три растения с конкретными сортами, которые уже можно найти в российских питомниках.

Древовидный пион Shimadaijin

Этот сорт считается одним из самых эффектных среди древовидных пионов. Огромные махровые цветы насыщенного пурпурно-малинового цвета могут достигать 20–25 см в диаметре. Куст со временем вырастает до 1,5 метра и выглядит очень благородно. Цветение начинается в конце весны, и во время него куст буквально покрывается огромными «шелковыми» цветами. Древовидные пионы могут расти на одном месте 20–30 лет, поэтому их часто высаживают как главный акцент клумбы.

Гортензия метельчатая Vanille Fraise

Один из самых популярных и эффектных сортов гортензии последних лет. Огромные конусовидные соцветия сначала белые, затем постепенно становятся розовыми, а к концу сезона приобретают насыщенный клубничный оттенок. Высота куста достигает 1,5–2 метров, а соцветия могут вырастать до 30–35 см. Цветёт такая гортензия с июля до осени и выглядит как настоящий цветущий фонтан. Этот сорт отлично переносит российские зимы и подходит даже для начинающих садоводов.

Лилейник крупноцветковый Bela Lugosi

Этот сорт часто называют одним из самых эффектных тёмных лилейников. Его крупные бархатные цветы глубокого фиолетово-бордового оттенка выглядят очень благородно и необычно. Диаметр цветка достигает 15–17 см, а контрастная жёлтая серединка делает окраску ещё выразительнее. Кусты вырастают примерно до 70–80 см и цветут очень обильно. Лилейники считаются одними из самых неприхотливых садовых многолетников — они хорошо переносят засуху, морозы и могут расти на одном месте много лет.

