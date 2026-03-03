Почему туя весной желтеет — простой способ вернуть дереву здоровый вид и красоту

Туя украшает любой сад круглый год, но весной многие садоводы замечают, что хвоя становится рыжей или желтой. Это пугает, ведь дерево теряет декоративность, а хозяева волнуются за его здоровье. На самом деле, не всегда пожелтение означает болезнь — важно понять причину, чтобы помочь растению восстановиться.

Чаще всего туя желтеет из-за естественного обновления хвои или подмерзания после малоснежной зимы. В таких случаях спасти дерево можно: сначала проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и подмерзшие ветки. Затем подкормите растение раствором аммиачной селитры (1 ст. ложка на 10 л воды) — азот стимулирует рост свежей хвои. Третий шаг — регулярное опрыскивание кроны утром и вечером чистой водой, что повышает влажность, пробуждает почки и ускоряет развитие новых побегов. При соблюдении этих правил туя быстро восстановит зеленую окраску и снова станет украшением участка.

Ранее сообщалось, что многие ждут мая, чтобы побелить деревья, превращая это в красивый ритуал, но настоящая польза скрыта в ранней обработке. Опытные садоводы советуют проводить побелку в феврале-марте, сразу после схода снега. Такой подход защищает кору от резких перепадов температуры и предотвращает трещины, сохраняя здоровье деревьев.