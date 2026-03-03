Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:05

Культуры, о которых забывают дачники: они вкусные и неприхотливые — летом похрустеть в беседке

Каждый сезон мы сажаем одно и то же: томаты, огурцы, перцы. А ведь есть культуры, которые почти не требуют ухода, стабильно дают урожай и при этом радуют вкусом не хуже «модных» новинок. Эти растения незаслуженно ушли на второй план, хотя именно они способны спасти грядки в засушливое или прохладное лето. Рассказываем о трех культурах, которые стоит вернуть в огород уже в этом сезоне.

Зеленый горошек — сладкий, ранний и почти без хлопот

Горошек — одна из самых благодарных культур. Он не боится прохлады, его можно сеять очень рано, а первые сладкие стручки появляются уже в начале лета. Современные сахарные сорта дают нежные, сладкие бобы без жесткой пленки. Хорошо зарекомендовали себя низкорослые и устойчивые к болезням сорта, которые не требуют сложной подвязки. Есть ультраранние варианты, созревающие за 45–55 дней. Плюсы: переносит возвратные заморозки, улучшает почву (на корнях образуются азотфиксирующие бактерии), подходит даже для небольших участков

Кукуруза — не только для юга

Многие уверены, что кукуруза — культура исключительно южная. Но современные ранние гибриды прекрасно растут и в средней полосе. Особенно интересны сорта с мини-початками — их собирают в молочной спелости, когда они маленькие, сочные и сладкие. Такие початки можно мариновать целиком или добавлять в салаты. Они созревают быстрее обычных сортов и не требуют длительного лета. Среди популярных направлений: раннеспелые сахарные сорта (созревают за 70–85 дней), компактные растения для небольших грядок, гибриды с мини-початками для консервации Кукуруза любит солнце и рыхлую почву, но при хорошем поливе отлично переносит жару. Секрет урожая — высаживать не в одну линию, а группами для лучшего опыления.

Бахчевые — проще, чем кажется

Арбузы и дыни давно перестали быть экзотикой. Существуют скороспелые сорта, которые успевают вызреть даже в умеренном климате. Современные компактные гибриды дают небольшие, но очень сладкие плоды. Они подходят для открытого грунта и теплиц. Многие дачники успешно выращивают бахчевые на теплых грядках или через рассаду. Что важно: выбирать раннеспелые сорта, не перекармливать азотом, обеспечить максимум солнца. Зато награда — ароматные плоды без «пластмассового» магазинного вкуса.

