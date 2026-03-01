Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 08:03

На 8 Марта буду делать салат «Любимая жена»: такой вкусный и не замороченный — приготовлю и не устану

Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется приготовить что-то праздничное, но без многочасовой возни на кухне, этот салат «Любимая жена» выручает всегда. Он получается сочным, сытным и при этом готовится буквально за 15–20 минут. Отличный вариант для 8 Марта — нарядно выглядит и нравится всем без исключения.

Фасоль консервированная в собственном соку — 400 г, помидор — 1 крупный, кукуруза консервированная — 1 небольшая банка, ветчина или вареная колбаса — 150 г, зелень — небольшой пучок, белый хлеб — 2 ломтика, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и черный молотый перец — по вкусу.

С фасоли слейте жидкость (при желании можно использовать заранее отваренную). Ветчину нарежьте соломкой, помидор — небольшим кубиком, зелень мелко порубите. С кукурузы также слейте жидкость и добавьте к остальным ингредиентам. Всыпьте измельченный чеснок, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Все аккуратно перемешайте.

Хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сковороде — с каплей масла или на сухой поверхности до золотистой корочки. Выложите салат в красивый салатник, сверху посыпьте хрустящими сухариками и перемешайте перед самой подачей.

Ранее мы делились классным рецептом для женских посиделок на 8 Марта. «Примадонна» — легкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал шампанского!

Проверено редакцией
Читайте также
Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба
Общество
Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Общество
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Семья и жизнь
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Общество
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
Общество
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
салаты
ветчина
фасоль
кукуруза
8 марта
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.