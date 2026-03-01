На 8 Марта буду делать салат «Любимая жена»: такой вкусный и не замороченный — приготовлю и не устану

Когда хочется приготовить что-то праздничное, но без многочасовой возни на кухне, этот салат «Любимая жена» выручает всегда. Он получается сочным, сытным и при этом готовится буквально за 15–20 минут. Отличный вариант для 8 Марта — нарядно выглядит и нравится всем без исключения.

Фасоль консервированная в собственном соку — 400 г, помидор — 1 крупный, кукуруза консервированная — 1 небольшая банка, ветчина или вареная колбаса — 150 г, зелень — небольшой пучок, белый хлеб — 2 ломтика, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и черный молотый перец — по вкусу.

С фасоли слейте жидкость (при желании можно использовать заранее отваренную). Ветчину нарежьте соломкой, помидор — небольшим кубиком, зелень мелко порубите. С кукурузы также слейте жидкость и добавьте к остальным ингредиентам. Всыпьте измельченный чеснок, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Все аккуратно перемешайте.

Хлеб нарежьте кубиками и подсушите на сковороде — с каплей масла или на сухой поверхности до золотистой корочки. Выложите салат в красивый салатник, сверху посыпьте хрустящими сухариками и перемешайте перед самой подачей.

