Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов

Надоели привычные салаты? Захотелось чего-то нового, нежного и по-настоящему праздничного. Этот вариант сразу покорил вкусом и внешним видом — гости просят добавку снова и снова. Салат «Шампань» получается слоеным, сочным и очень гармоничным: мягкая картошка, пикантные грибочки, нежная ветчина и сливочный сыр идеально сочетаются между собой. Он отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: картошка — 3 шт. (~300 г), зеленый лук — 3–4 пера, яйца — 4 шт., маринованные шампиньоны — 180–200 г, ветчина — 200 г, морковь — 2 шт. (~180 г), плавленый сыр — 2 шт. (~180 г), голландский сыр — 70–80 г, майонез — 150–180 г, соль — по вкусу.

Отварную картошку натирают на крупной терке и выкладывают первым слоем, слегка смазывая майонезом и подсаливая. Затем добавляют мелко нарезанный зеленый лук, натертые вареные яйца, маринованные шампиньоны, ветчину кубиками, тертую вареную морковь и в завершение — плавленый и немного голландского сыра. Каждый слой слегка промазывают майонезом, овощи при необходимости подсаливают.

Ранее мы делились рецептом ленивой лазаньи с картошкой и фаршем. Не надо варить листы и делать долго бешамель.