16 февраля 2026 в 18:02

Ленивая лазанья с картошкой и фаршем — готовлю и не могу остановиться. Не надо варить листы и делать долгий бешамель

Фото: D-NEWS.ru
Нежные слои картофеля, сочный мясной соус, сливки и тянущийся сыр — эта лазанья покоряет с первого кусочка. Сверху румяная корочка, внутри — идеальные слои, аромат чеснока и томатов, как в хорошем итальянском ресторане. Готовится просто, из доступных продуктов, а выглядит как блюдо из кафе. При этом себестоимость порции — минимальная, а удовольствие — максимальное.

Ингредиенты: листы для лазаньи — 300 г, фарш — 500 г, картофель — 4 шт., лук — 2 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 3 ст. л., твёрдый сыр — 300 г, сливки — 200 мл, чеснок — 3 зубчика, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Лук и морковь мелко нарезают и обжаривают до мягкости, добавляют фарш, готовят до рассыпчатости, затем кладут томатную пасту, чеснок, соль и специи. Картофель нарезают очень тонкими кружочками. В форму выкладывают слоями: листы лазаньи, мясной соус, картофель, поливают сливками и выкладывают тёртый сыр. Повторяют слои несколько раз, пока не закончатся ингредиенты. Верх щедро посыпают сыром, накрывают фольгой и запекают при 180 градусах около 40 минут. Затем снимают фольгу и готовят ещё 15–20 минут до золотистой корочки. Подают горячей — с салатом и хорошим настроением.

Ранее мы делились рецептом к Масленице. Торт «Рафаэлло» с творогом: вкуснее не придумаешь.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
