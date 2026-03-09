Сколько ни ем, все мало — обалденное горячее из пачки фарша: семья наедается до отвала

Сколько ни ем, все мало — обалденное горячее из пачки фарша: семья наедается до отвала

Это обалденное горячее из пачки фарша — настоящая находка для сытного ужина. Семья наедается до отвала. Сочетание текстур и вкусов поражает: мясо, мягкий картофель и пикантная запеченная корочка. Сколько ни ем, все мало!

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 2 луковицы, 3-4 картофелины, 2 яйца (1 сырое + 1 вареное), 100 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, специи, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости. Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Вареное яйцо мелко порубите. Смешайте сырое яйцо, сметану, вареное яйцо и половину тертого сыра. Из фарша сформируйте небольшие биточки, посолите, поперчите. В форму для запекания выложите биточки, сверху распределите жареный лук, затем выложите тертый картофель, посолите его. Залейте все яично-сметанной смесью и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить сочные куриные бедра без сыра и майонеза.