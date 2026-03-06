Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:30

Кидаю в фарш маслины и фету — получаются котлеты с сюрпризом: без хлеба, без риса, а сочнее любых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру говяжий фарш, маслины и сыр фету — и готовлю котлеты по-гречески прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что вместо привычного хлеба и риса в фарш добавляются солоноватая фета и пикантные маслины, которые делают котлеты невероятно сочными и ароматными.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие снаружи котлеты с нежной, сочной начинкой, в которой ощущаются яркие нотки сыра, пикантность маслин и лёгкая острота перца чили. Аромат розмарина придаёт блюду средиземноморский шарм. Эти котлеты исчезают со стола за считанные минуты, и всегда хочется добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г говяжьего фарша, 120 г сыра фета, 1/3 банки маслин без косточек, 1/3 стручка перца чили, щепотка сушеного розмарина, соль по вкусу, оливковое масло для жарки. Маслины нарежьте мелкими кусочками, фету раскрошите руками. Смешайте фарш с маслинами, фетой, мелко нарезанным чили, розмарином и солью. Тщательно вымесите массу. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде с оливковым маслом с обеих сторон до румяной корочки. При желании доведите до готовности в духовке 10–15 минут. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
Семья и жизнь
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Общество
Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный
Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза
Общество
Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза
Подала к столу несладкие чизкейки — мини-закуска с томатным мармеладом покорила всех. Идеально на ужин и перекус
Общество
Подала к столу несладкие чизкейки — мини-закуска с томатным мармеладом покорила всех. Идеально на ужин и перекус
Разнообразьте меню в Великий пост: печеные шампиньоны, фаршированные свеклой, — на обед или ужин
Общество
Разнообразьте меню в Великий пост: печеные шампиньоны, фаршированные свеклой, — на обед или ужин
рецепты
котлеты
ужины
фарш
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.