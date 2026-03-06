Кидаю в фарш маслины и фету — получаются котлеты с сюрпризом: без хлеба, без риса, а сочнее любых

Беру говяжий фарш, маслины и сыр фету — и готовлю котлеты по-гречески прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что вместо привычного хлеба и риса в фарш добавляются солоноватая фета и пикантные маслины, которые делают котлеты невероятно сочными и ароматными.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие снаружи котлеты с нежной, сочной начинкой, в которой ощущаются яркие нотки сыра, пикантность маслин и лёгкая острота перца чили. Аромат розмарина придаёт блюду средиземноморский шарм. Эти котлеты исчезают со стола за считанные минуты, и всегда хочется добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г говяжьего фарша, 120 г сыра фета, 1/3 банки маслин без косточек, 1/3 стручка перца чили, щепотка сушеного розмарина, соль по вкусу, оливковое масло для жарки. Маслины нарежьте мелкими кусочками, фету раскрошите руками. Смешайте фарш с маслинами, фетой, мелко нарезанным чили, розмарином и солью. Тщательно вымесите массу. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде с оливковым маслом с обеих сторон до румяной корочки. При желании доведите до готовности в духовке 10–15 минут. Подавайте горячими.

