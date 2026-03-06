Куриное суфле готовлю вместо котлет на похудении — рецепт простой, но очень вкусный

Когда хочется чего-то лёгкого и сытного, я часто готовлю куриное суфле. Оно получается нежным, мягким и гораздо легче привычных котлет. Готовится быстро, из простых продуктов, а вкус получается очень домашний.

Мне нравится, что суфле можно делать порционно — в маленьких формочках. Получаются аккуратные и аппетитные «мини-котлетки», которые отлично подходят и для обеда, и для ужина.

Куриная грудка — 500 г, творог (лучше нежирный) — 200 г, яйцо — 1 шт., чеснок — небольшой зубчик или по вкусу, укроп — по вкусу, соль и специи — по вкусу.

Куриную грудку измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку, чтобы получился мягкий фарш. Укроп мелко нарезаю. Затем соединяю куриный фарш с творогом, яйцом и зеленью, добавляю немного чеснока и специи. Массу хорошо перемешиваю до однородности. Получается нежная и густая смесь. Раскладываю её по силиконовым формочкам или небольшой форме для запекания. Готовлю в духовке примерно 20–25 минут при температуре около 180 °C. Также можно приготовить суфле на пару.

