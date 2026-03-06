Праздничный омлет к 8 Марта — шикарный и простой. Всего 3 добавки, и от завтрака не оторваться

Иногда для праздничного завтрака не нужно ничего сложного. Я люблю готовить этот сытный омлет: выглядит красиво, готовится буквально за несколько минут, а вкус получается яркий и насыщенный. Копчёная куриная грудка, сыр и немного остроты делают его почти ресторанным блюдом.

Такой омлет можно подать утром 8 Марта или приготовить на быстрый ужин — получается ароматно, сочно и очень аппетитно.

Копчёная куриная грудка — 100 г, яйца — 4 шт., оливковое масло — для жарки, тёртый пармезан — по вкусу, консервированный перец чили — 1 ст. л., чёрные оливки — 1 ст. л., острый томатный соус — 2–3 ст. л., кинза — 1 ст. л.

В глубокой миске взбиваю яйца до однородности. На сковороде разогреваю немного оливкового масла на среднем огне и выливаю яичную смесь. Когда омлет начинает схватываться и становится плотнее, аккуратно переворачиваю его лопаткой. Сверху посыпаю тёртым сыром, добавляю нарезанные оливки, немного перца чили и кусочки копчёной куриной грудки. Жду несколько минут, пока сыр расплавится и начинка прогреется. Затем складываю омлет пополам и перекладываю на тарелку. Перед подачей поливаю острым томатным соусом и посыпаю свежей кинзой.

