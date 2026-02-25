Зимняя Олимпиада — 2026
Об омлете забыла! Делаю французский пуляр — он бело-желтый, получается интереснее и нежнее обычного

Фото: D-NEWS.ru
Этот омлет я попробовала однажды — и обычный сразу ушел на второй план. Пуляр готовится совсем не так, как мы привыкли: без молока, без муки и с разделенным яйцом. Вся магия — в белках, терпении и правильном огне.

В итоге получается высокий, пышный, воздушный омлет с нежной серединкой и румяной корочкой — как в хорошем французском кафе.

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Черный или белый перец — по желанию
  • Зелень — для подачи

Приготовление

Аккуратно отделите белки от желтков. Важно, чтобы в белки не попала ни капля желтка — иначе они не взобьются. Белки посолите и взбейте миксером до плотных, устойчивых пиков — масса должна держать форму и не стекать с венчика. Желтки слегка перемешайте вилкой — просто до однородности, не взбивайте. На сковороде с антипригарным покрытием на слабом огне растопите сливочное масло. Вылейте желтки и равномерно распределите по дну. Сверху аккуратно выложите взбитые белки, разровняйте лопаткой, не прижимая. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 7–10 минут, пока низ не схватится, а верх не станет упругим и воздушным. Когда омлет будет готов, аккуратно сложите его пополам или переложите целиком на тарелку. Посыпьте перцем, украсьте зеленью и подавайте сразу.

Секрет идеального пуляра:

  • ✔ Яйца должны быть свежими
  • ✔ Огонь — только минимальный
  • ✔ Белки — хорошо взбитые
  • ✔ Не спешить и не открывать крышку каждые две минуты

Получается настоящий французский завтрак — нежный, легкий, воздушный и намного вкуснее обычного омлета. После такого к привычному варианту возвращаться уже не хочется.

Проверено редакцией
