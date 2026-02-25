Об омлете забыла! Делаю французский пуляр — он бело-желтый, получается интереснее и нежнее обычного

Этот омлет я попробовала однажды — и обычный сразу ушел на второй план. Пуляр готовится совсем не так, как мы привыкли: без молока, без муки и с разделенным яйцом. Вся магия — в белках, терпении и правильном огне.
В итоге получается высокий, пышный, воздушный омлет с нежной серединкой и румяной корочкой — как в хорошем французском кафе.
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.
- Сливочное масло — 40 г
- Соль — по вкусу
- Черный или белый перец — по желанию
- Зелень — для подачи
Приготовление
Аккуратно отделите белки от желтков. Важно, чтобы в белки не попала ни капля желтка — иначе они не взобьются. Белки посолите и взбейте миксером до плотных, устойчивых пиков — масса должна держать форму и не стекать с венчика. Желтки слегка перемешайте вилкой — просто до однородности, не взбивайте. На сковороде с антипригарным покрытием на слабом огне растопите сливочное масло. Вылейте желтки и равномерно распределите по дну. Сверху аккуратно выложите взбитые белки, разровняйте лопаткой, не прижимая. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне 7–10 минут, пока низ не схватится, а верх не станет упругим и воздушным. Когда омлет будет готов, аккуратно сложите его пополам или переложите целиком на тарелку. Посыпьте перцем, украсьте зеленью и подавайте сразу.
Секрет идеального пуляра:
- ✔ Яйца должны быть свежими
- ✔ Огонь — только минимальный
- ✔ Белки — хорошо взбитые
- ✔ Не спешить и не открывать крышку каждые две минуты
Получается настоящий французский завтрак — нежный, легкий, воздушный и намного вкуснее обычного омлета. После такого к привычному варианту возвращаться уже не хочется.