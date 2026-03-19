Юрист ответил, стоит ли привязывать ОСАГО к водителю Юрист Воропаев назвал бессмысленной привязку ОСАГО к водителю

Привязка ОСАГО к водителю вместо транспортного средства — бессмысленная инициатива, считает автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. В разговоре с «Ридусом» эксперт подчеркнул, что при страховании ответственности по полису учитываются все данные водителя.

Сейчас при страховании ответственности по ОСАГО используются коэффициенты, учитывающие все данные автомобилиста: стаж вождения, аварийность, место жительства, иные обстоятельства. При их наличии нет никакого смысла привязывать полис ОСАГО к конкретному водителю, — поделился автоюрист.

Воропаев уточнил, что при ДТП с электросамокатами данная идея вряд ли поможет. По его словам, привязка ОСАГО к водителю не снимает главной проблемы — установление личности того, кто управлял средством индивидуальной мобильности.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки. Решение касается всех видов фиксации нарушений.