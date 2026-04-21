ОСАГО станет дороже: когда, сколько будет стоить, что с выплатами

Правительственная комиссия одобрила поправки, увеличивающие лимит выплат по ОСАГО за вред здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. При этом потолок компенсации за ущерб автомобилю остался прежним — 400 тыс. рублей. NEWS.ru рассказывает, что изменится для обычных водителей и почему «аварийным» автовладельцам, возможно, придется платить больше.

Что известно о повышении лимита по ОСАГО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые увеличивают максимальную выплату по ОСАГО за вред здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, то есть в четыре раза. При этом лимит на случай повреждения автомобиля остается без изменений.

В кабмин инициативу направил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил необходимость поправок желанием уравнять права потерпевших в рамках двух страховых механизмов — классического ОСАГО и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), которое оформляют, в частности, такси и автобусы. По договорам ОСГОП лимит компенсации уже сегодня составляет 2 млн рублей.

Поправки, как ожидается, вступят в силу 1 апреля 2027 года.

Что изменится для водителей

Поправки о повышении лимита выплат по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей за вред жизни и здоровью — это шаг, который давно ждали многие водители, отмечает генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. «Сейчас пассажир такси или автобуса может рассчитывать на компенсацию до 2 млн рублей, а обычный автомобилист — только на 500 тыс. Новые правила устранят эту несправедливость», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как напомнил NEWS.ru владелец сети дилерских центров «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов, лимит в 500 тыс. рублей не менялся с 2014 года. За это время стоимость медицинских услуг, реабилитации и средств передвижения выросла многократно. Человек, получивший серьезные травмы в ДТП, сегодня упирается в потолок, который уже не отражает реальных расходов.

Инициатива выравнивает ОСАГО с полисом ОСГОП, по которому пассажир такси уже сейчас получает те же 2 млн рублей. Ведь жизнь человека не может стоить по-разному в зависимости от того, ехал он в чужой машине или в своей, подчеркнул Иванов.

«В целом поправки можно оценить как позитивные и логичные. Они приближают ОСАГО к его изначальной социальной функции — защите пострадавших, а не формальному возмещению убытков», — сказал в беседе с NEWS.ru генеральный директор страховой платформы Polis.online Андрей Креер.

На сколько вырастет стоимость полиса

После повышения лимита выплат полис ОСАГО действительно станет дороже, но для большинства водителей это не станет шоком, прогнозирует Владимир Виноградов. По его оценкам, средняя стоимость страховки вырастет на 5–8%, то есть на 500–700 рублей в год. Для тех, кто ездит аккуратно и не попадает в аварии, удорожание будет еще менее заметным — не более 3%. Сильнее всего новые правила ударят по карману «аварийных» водителей, которые часто становятся виновниками ДТП, полагает эксперт.

По официальной оценке правительства, цена полиса вырастет в среднем на 8%, а Российский союз автостраховщиков называет цифру около 10%, уточняет Алексей Иванов. При нынешней средней стоимости полиса около 7000 рублей в год это порядка 560–700 рублей сверху. «Это цена одной парковки в центре города», — замечает эксперт.

По оценкам Креера, подорожание может составить не более 8–10%, но многое будет зависеть от тарифной политики и конкуренции между страховыми компаниями.

Директор по развитию страхового бизнеса в России финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин также считает, что средний рост стоимости полиса может составить порядка 6–10% в зависимости от аварийности региона. При этом он обратил внимание, что сейчас не рассматривается увеличение лимита ответственности за ущерб имуществу (автомобилю), который по-прежнему составляет 400 тысяч рублей.

Впрочем, отдельные эксперты и автоадвокаты прогнозируют большее удорожание — вплоть до двукратного, особенно если страховщики воспользуются поводом для пересмотра тарифов. Центробанк обещает «незначимый» рост среднего тарифа и контроль за рынком. Реальный рост цены полиса станет виден ближе к 2027 году, и регулятор сохраняет инструменты влияния на тарифный коридор, полагает Иванов.

Читайте также:

Каско и ОСАГО: в чем разница, как снизить стоимость страховки

Экзамен на права, ОСАГО, платный въезд: что изменится для водителей с марта

Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить

Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов