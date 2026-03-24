Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:53

ЦБ допустил повышение лимитов по ОСАГО

Набиуллина подтвердила, что ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центробанк готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит Telegram-канал Всероссийского союза страховщиков, при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика лимит выплат за вред жизни и здоровью сейчас существенно выше и составляет 2 млн рублей.

500 тыс. рублей было достаточно, когда система ОСАГО создавалась, но уже много воды утекло. <...> Мы могли бы обсудить повышение лимита <...>. Это значительно улучшит положение пострадавших в ДТП, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную камерами. Согласно новым поправкам, если автомобиль без страховки попадет в объективы нескольких камер в течение одного дня, административная ответственность наступит только за первый случай.

До этого стало известно, что средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года упала почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, цена снизилась с 6960 рублей до 4617 рублей.

ОСАГО
Эльвира Набиуллина
страховки
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.