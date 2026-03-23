Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 18:22

Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО

Начисление штрафов за езду без ОСАГО ограничили одним разом в день

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную камерами. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, водитель может быть оштрафован за данное нарушение не более одного раза в сутки. Соответствующие изменения уже внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно новым поправкам, если автомобиль без страховки попадет в объективы нескольких камер в течение одного дня, административная ответственность наступит только за первый случай. Повторные постановления, выписанные в те же сутки, теперь признаются неправомерными и применяться не будут. Данная мера призвана защитить автовладельцев от многократных взысканий за одно и то же длящееся нарушение.

ОСАГО
штрафы
водители
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.