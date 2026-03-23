Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО Начисление штрафов за езду без ОСАГО ограничили одним разом в день

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную камерами. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, водитель может быть оштрафован за данное нарушение не более одного раза в сутки. Соответствующие изменения уже внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно новым поправкам, если автомобиль без страховки попадет в объективы нескольких камер в течение одного дня, административная ответственность наступит только за первый случай. Повторные постановления, выписанные в те же сутки, теперь признаются неправомерными и применяться не будут. Данная мера призвана защитить автовладельцев от многократных взысканий за одно и то же длящееся нарушение.