Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов

9 декабря 2025 года изменилась стоимость ОСАГО после того, как вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора. Регулятор назвал это решение шагом к либерализации и индивидуализации тарифов. Ряд экспертов полагают, что полисы станут дороже для большинства водителей. Повышение цены на страховку во многом связано с ростом случаев мошенничества. Сколько будет стоить ОСАГО в 2026 году, как аферисты при помощи нейросетей и искусственного интеллекта обманывают автовладельцев и страховые компании — в материале NEWS.ru.

Почему Банк России расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 15% для автомобилей

9 декабря изменилась стоимость ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 15%. Если раньше он составлял для легковых автомобилей от 1646 до 7535 рублей, то сейчас — от 1399 до 8665 рублей. Страховые компании будут определять в этих границах точку для расчета итоговой стоимости полиса. Базовый тариф будет умножаться на различные коэффициенты, которые зависят от стажа вождения, места жительства, аварийности за предыдущие годы и так далее.

Одновременно с изменением базовых ставок регулятор пересмотрел территориальные коэффициенты. Они снизились в 20 регионах и увеличились в 28. «Коэффициент станет вдвое выше для пяти территорий Новосибирской области и трех — Республики Ингушетия. Эти два российских субъекта — лидеры антирейтинга „Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО“ Банка России. Территориальный коэффициент будет увеличен в Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Сахе (Якутия), Тыве, Чеченской Республике, Ставропольском и Хабаровском краях, Магаданской и Смоленской областях, а также в Еврейской автономной области», — пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Эксперты отмечают, что после расширения тарифного коридора страховка серьезно подорожает для некоторых водителей. «Официальная формулировка звучит благородно: более точный учет индивидуальных рисков водителей. На практике это означает, что у страховых компаний будет больше рычагов, чтобы не работать с рисковыми клиентами. С молодыми, с теми, кто только вчера получил права, а также с водителями, которые часто попадают в аварии. Страховщики не любят таких клиентов — от них слишком много убытков. Для них ОСАГО будет рассчитываться по максимуму. Для аккуратных водителей, которые по 15 лет не попадают в ДТП, цена полиса не изменится», — отметил в беседе с NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое фальшивый полис ОСАГО

Рост тарифов неизбежно рождает желание сэкономить. На жадности водителей паразитирует самая большая каста мошенников 2025 года — продавцы «фантиков».

В МВД бьют тревогу. На рынке появилось множество полисов, которые визуально нельзя отличить от настоящих. Если раньше фальшивки продавали чаще всего в подозрительных вагончиках рядом с дорогой, то теперь этот бизнес стал высокотехнологичным.

Как это работает

Вы вбиваете в поисковик «Купить ОСАГО дешево». Появившиеся ссылки могут вести на сайты, которые похожи на порталы известных страховых компаний. У них почти такой же дизайн и логотипы. Разница заключается лишь в одной букве в адресной строке. Как правило, аферисты объясняют низкую цену «черной пятницей», акцией от партнеров или новогодней скидкой.

«Схема работает просто. Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен, ставят заниженную цену или предлагают большие скидки, — пояснили в МВД. — На первый взгляд, все в порядке. Но при ДТП выясняется, что документ поддельный, а деньги ушли мошенникам».

Как только камеры начнут штрафовать за езду без ОСАГО (эту норму планируют ввести в 2026 году), владельцы полисов начнут получать «письма счастья» по почте. Согласно ст. 12.37 КоАП, в настоящее время наказание за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а при повторном нарушении — 3–5 тыс.

Нейросети на службе у мошенников

2025 год принес в сферу автострахования еще один тренд — мошенники начали использовать искусственный интеллект. Если раньше для имитации аварии машину нужно было разбивать, то теперь это делают нейросети.

Представители крупных страховых компаний сообщают о появлении в Сети таких объявлений, как: «Разобьем вашу машину на фото. Недорого».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как это работает

Мошенник фотографирует машину и отправляет снимки «специалисту».

Нейросеть (или умелый ретушер с AI-инструментами) дорисовывает на фото реалистичные повреждения: вмятины, царапины и разбитые фары. Качество изображений таково, что на глаз отличить подделку практически невозможно — блики, тени, текстура металла передаются идеально.

Мошенник отправляет эти фотографии в страховую компанию через мобильное приложение для возмещения убытков без визита в офис.

Если система пропускает фото, то мошенник получает выплату за ремонт, которого не требуется.

Иногда ИИ используется для юридического троллинга. Cтраховые компании начали получать досудебные претензии, которые написаны искусственным интеллектом. Они изобилуют сложными юридическими терминами и ссылками на законы, которых не существует. Их придумывает искусственный интеллект.

Если такая претензия попадет к неопытному сотруднику, который не захочет ее внимательно читать и проверять, то, возможно, компания выплатит небольшую сумму, чтобы отвязаться от назойливого «клиента».

Как водители пытаются оформить полис ОСАГО задним числом

Еще один тренд 2025 года, о котором сообщает МВД, — это участившиеся попытки оформить полис задним числом.

Как это работает

Водитель, у которого нет ОСАГО, попадает в аварию. Он понимает, что виновен и теперь ему придется чинить чужую машину за свой счет. Автовладелец пытается купить электронный полис ОСАГО на месте ДТП и находит рекламное объявление: «Сделаем страховой полис, который начал действовать вчера».

В данном случае важно знать, что базы данных Российского союза автостраховщиков фиксируют время транзакции с точностью до секунды. Оформить настоящий полис задним числом технически невозможно. Все предложения это сделать — обман. В итоге водитель отдает деньги мошеннику за полис, который не поможет в разборе ДТП.

«Кольца» и автоподставы

Несмотря на цифровизацию, старые методы обмана — автоподставы — никуда не делись. Мошенники адаптировались к новым реалиям. Самым интересным местом для автоподставщиков в 2025 году остаются круговые перекрестки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как это работает

Группа мошенников выбирает оживленное кольцо. Они курсируют по внешнему кругу, никуда не съезжая. ПДД позволяют это делать — по нему можно ездить бесконечно. Жертва аферистов пытается перестроиться или съехать с кольца со среднего ряда (что часто является нарушением — съезжать нужно с крайней правой). В этот момент мошенник на машине резко ускоряется и бьет жертву в правый бок. Несильно, но у машин появляются царапины или небольшие вмятины в результате ДТП.

Формально виновата жертва афериста — при перестроении водитель не уступил дорогу. Мошенник получает выплату от страховых компаний или от водителя, который решает договориться на месте.

Страховые компании пытаются отслеживать таких автоподставщиков, но далеко не всегда получается это сделать.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что нужно приравнять автоподставы к терроризму.

«Вопрос решается ужесточением наказания для автоподставщиков вплоть до пожизненного заключения. Если приравнять это преступление к терроризму и покушению на убийство, ввести полную конфискацию всех средств, которые есть у мошенников, и уголовную ответственность до 15–30 лет лишения свободы, то автоподставщики исчезнут через полторы недели», — сказал Крохмаль.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать водителю, чтобы не попасть на удочку мошенника и сохранить деньги

Несколько правил, которые помогут водителю сохранить деньги в 2025 году:

Покупайте ОСАГО только через официальные каналы. Забудьте о посредниках в мессенджерах и подозрительных сайтах с дисконтом. Зайдите на портал РСА, найдите список лицензированных компаний и переходите только по ссылкам оттуда. Помните: скидок на ОСАГО ниже тарифов ЦБ не бывает. Если вам предлагают полис на 50% дешевле рынка, это фейк. Установите на машину видеорегистратор. Регистраторы часто спасают водителей от автоподстав. Желательно иметь регистратор, снимающий и спереди, и сзади. Не договаривайтесь с другим водителем на месте ДТП. Если авария кажется странной (резкое торможение перед вами, внезапное ускорение второго участника), не спешите подписывать европротокол. Если есть сомнения, второй участник ДТП давит на вас и требует деньги, то вызывайте ГИБДД. Проверяйте свой полис. Если вы купили его у агента, не поленитесь проверить статус полиса на сайте РСА.

