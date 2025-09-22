В России предложили способ борьбы с автоподставами

Автоподставы нужно приравнять к терроризму, как в Китае, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. По его словам, переданным НСН, те, кто специально создает опасные ситуации на дорогах, должны сидеть в тюрьме пожизненно.

Вопрос решается ужесточением наказания для автоподставщиков вплоть до пожизненного заключения. Если приравнять это преступление к терроризму, к покушению на убийство, а также ввести полную конфискацию всех средств, которые есть у мошенников, и уголовную ответственность до 15–30 лет лишения свободы, то автоподставщики исчезнут через полторы недели, — заявил он.

По его мнению, в настоящее время данный вид мошенничества достиг огромных масштабов, так как ранее ему не уделялось должного внимания. Из всех аварий 25% происходят умышленно, и в 10% случаев преступники вымогают деньги у обычных водителей, отметил Крохмаль. Он уверен, что увеличение цен на полисы ОСАГО даже в несколько раз не сможет устранить проблему.

Ранее полицейские задержали восьмерых подозреваемых в хищении свыше 100 млн рублей у страховых компаний с помощью более 500 преднамеренных ДТП. Они купили несколько подержанных иномарок и использовали их в инсценировках аварий.