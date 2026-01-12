Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:34

Кулеба заявил о «детском восторге» ЕС из-за решения по Украине

Кулеба сравнил Евросоюз с играющим в Lego ребенком

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Европейский союз похож на играющего в Lego ребенка, заявил в интервью изданию «Украинская правда» бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, представители Евросоюза демонстрируют чрезмерную эмоциональную реакцию на собственные успехи.

Они прикольные в том, как они сами себе радуются, когда им что-то удается. Это как ребенок, который собрал Lego: детский восторг — «Мы это сделали, класс, мы такие молодцы». Им так редко что-то удается, что, когда они делают что-то большое, прямо не могут этому нарадоваться, — сказал Кулеба.

Он пояснил, что использовал такое сравнение в связи с решением ЕС выделить Украине €90 млрд на два года. По словам экс-главы МИД, это стало возможным несмотря на позицию Венгрии, которая накладывала вето «на ведение переговоров с Украиной о вступлении в союз».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доходы страны от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят $350 млрд (27 трлн рублей). Глава Белого дома выразил уверенность, что именно такой подход — получение материальной компенсации за помощь — и должен был быть реализован ранее. Соглашение между США и Украиной о природных ресурсах было заключено 30 апреля 2025 года. Оно предоставляет Соединенным Штатам приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции и создает совместный инвестиционный фонд с равным распределением управления.

