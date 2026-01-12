Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 07:10

Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины

Трамп: доходы США от минеральных ресурсов Украины могут вырасти до $350 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят $350 млрд (27 трлн рублей), заявил президент страны Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он сравнил свою политику с действиями предшественника – Джо Байдена, который ничего не получил за выделенные Украине средства.

Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине $350 млрд и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость, — указал Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что именно такой подход — получение материальной компенсации за помощь — и должен был быть реализован ранее. Соглашение между США и Украиной о природных ресурсах было заключено 30 апреля 2025 года. Оно предоставляет Соединенным Штатам приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции и создает совместный инвестиционный фонд с равным распределением управления.

Ранее американские журналисты заявили, что президент США еще до занятия своего поста заявлял о желании получить доступ к украинским полезным ископаемым. Сенатор Линдси Грэм во время предвыборной кампании демонстрировал будущему главе государства карту с минеральными ресурсами этой страны.

Дональд Трамп
Украина
ресурсы
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Московского региона предупредили о 20-градусных морозах
Грузовик въехал в толпу протестующих против властей Ирана
В России могут признать иноагентами один тип блогеров
Минный «сюрприз» для ВСУ, разгром «Азова»: новости СВО к утру 12 января
Экс-глава австрийского МИД рассказала, каким мессенджером пользуется в РФ
В Финляндии осознали правдивость слов Путина об Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 января: инфографика
В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера
«Чертова дюжина» украинских БПЛА появилась ночью над Россией
Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 января
Стало известно, что грозит за голосовое сообщение с оскорблениями
Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины
Юрист раскрыл, можно ли добиться снижения ставки по ипотечному кредиту
Расчеты «Бук-М3» парировали сложнейший удар ВСУ
Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью»
Застали ВСУ врасплох и серьезно продвинулись: успехи ВС РФ к утру 12 января
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.