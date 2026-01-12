Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины Трамп: доходы США от минеральных ресурсов Украины могут вырасти до $350 млрд

Доходы США от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят $350 млрд (27 трлн рублей), заявил президент страны Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он сравнил свою политику с действиями предшественника – Джо Байдена, который ничего не получил за выделенные Украине средства.

Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине $350 млрд и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость, — указал Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что именно такой подход — получение материальной компенсации за помощь — и должен был быть реализован ранее. Соглашение между США и Украиной о природных ресурсах было заключено 30 апреля 2025 года. Оно предоставляет Соединенным Штатам приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции и создает совместный инвестиционный фонд с равным распределением управления.

Ранее американские журналисты заявили, что президент США еще до занятия своего поста заявлял о желании получить доступ к украинским полезным ископаемым. Сенатор Линдси Грэм во время предвыборной кампании демонстрировал будущему главе государства карту с минеральными ресурсами этой страны.