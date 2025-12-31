«Хочу половину»: Трамп мечтал об украинских ископаемых до выборов NYT: Трамп заявил о правах на украинские ископаемые до вступления в должность

Президент США Дональд Трамп до вступления в должность говорил, что хочет получить украинские полезные ископаемые, сообщили в New York Times. По информации журналистов, сенатор Линдси Грэм во времена предвыборной компании показывал будущему лидеру карту с минеральными богатствами Украины.

Хочу половину, — говорил Трамп Грэму о полезных ископаемых на Украине.

Отмечается, что Вашингтон и Киев заключили сделку по украинским ресурсам 30 апреля. Документ предполагает, что США получают приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции. Также он предусматривает инвестирование в развитие страны в течение десяти лет, а также получение украинскими властями военной помощи от США.

Ранее украинские власти сняли гриф секретности с информации о запасах целого ряда стратегических полезных ископаемых. Данный шаг стал частью выполнения соглашения о сотрудничестве в сфере недр, подписанного с Соединенными Штатами. В их число вошли алмазы, золото, литий, титан, платиновые металлы и другие редкоземельные элементы.