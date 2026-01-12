Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:30

Ужин на старый Новый год без усилий: курочка с хрустящей корочкой

Ужин на старый Новый год без усилий: курочка с хрустящей корочкой Ужин на старый Новый год без усилий: курочка с хрустящей корочкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разрежьте четыре куриных бедра вдоль, получив более плоские куски. Натрите их смесью молотого можжевельника (½ ч. л.), черного перца и соли. Обжарьте кожей вниз на хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки, переверните и готовьте еще 5 минут. В это время разомните вилкой полстакана свежей или замороженной брусники вместе с двумя столовыми ложками грушевого варенья. Добавьте щепотку корицы. Уберите курицу со сковороды, а в оставшийся жир выложите полгруши, нарезанной тонкими дольками. Обжарьте до карамелизации. Верните мясо в сковороду, полейте грушево-брусничной смесью и добавьте 50 мл сливок. Потомите пару минут, чтобы соус загустел. Подавайте, украсив карамелизированной грушей и веточкой розмарина.

Ранее мы писали о том, как сварить по-настоящему наваристый грибной суп? Все гениальное просто.

Читайте также
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Семья и жизнь
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут
Семья и жизнь
Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут
Минус 2 кг за неделю! Готовим легкое рагу — разгружаемся после праздников
Семья и жизнь
Минус 2 кг за неделю! Готовим легкое рагу — разгружаемся после праздников
Эта картошка уделала мясо по-французски: крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка
Общество
Эта картошка уделала мясо по-французски: крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка
Куриные зразы с яйцом и сыром: разрезаешь — и сыр тянется. Очень вкусные и простые
Общество
Куриные зразы с яйцом и сыром: разрезаешь — и сыр тянется. Очень вкусные и простые
простые рецепты
быстрые рецепты
курица
духовка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Пациенты психбольницы чуть не сгорели при пожаре
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.