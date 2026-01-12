Ужин на старый Новый год без усилий: курочка с хрустящей корочкой

Разрежьте четыре куриных бедра вдоль, получив более плоские куски. Натрите их смесью молотого можжевельника (½ ч. л.), черного перца и соли. Обжарьте кожей вниз на хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки, переверните и готовьте еще 5 минут. В это время разомните вилкой полстакана свежей или замороженной брусники вместе с двумя столовыми ложками грушевого варенья. Добавьте щепотку корицы. Уберите курицу со сковороды, а в оставшийся жир выложите полгруши, нарезанной тонкими дольками. Обжарьте до карамелизации. Верните мясо в сковороду, полейте грушево-брусничной смесью и добавьте 50 мл сливок. Потомите пару минут, чтобы соус загустел. Подавайте, украсив карамелизированной грушей и веточкой розмарина.

