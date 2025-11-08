Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 10:01

Как сварить по-настоящему наваристый грибной суп? Все гениальное просто

Как сварить по-настоящему наваристый грибной суп? Все гениальное просто Как сварить по-настоящему наваристый грибной суп? Все гениальное просто Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предлагаем вам освоить проверенный временем рецепт ароматного супа. Его основу составляют примерно один стакан сушеных боровиков, которые необходимо тщательно промыть и замочить в чистой воде на несколько часов, а лучше на всю ночь. После замачивания грибы откидывают на дуршлаг, а затем возвращают в кастрюлю, залив свежей водой для бульона. Кастрюлю ставят на огонь, доводят до кипения и варят грибы около тридцати минут.

Пока бульон готовится, можно заняться овощами. Одну головку репчатого лука очищают и мелко нарезают, после чего пассеруют до мягкости на 30 г разогретого сливочного масла. Три средние картофелины очищают и нарезают крупными брусочками. Подготовленный картофель отправляют в кастрюлю к грибам и варят до полной готовности.

Затем в суп добавляют пассерованный лук, пару лавровых листов, соль и черный перец по вкусу. Кастрюлю накрывают крышкой и томят суп на самом медленном огне еще около десяти минут. Готовый суп разливают по тарелкам, добавляя в каждую порцию ложку прохладной сметаны для нежной кислинки.

Ранее мы рассказывали рецепт острой маринованной капусты с лаймом и кориандром.

Читайте также
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
Семья и жизнь
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Семья и жизнь
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Готовлю веганские голубцы. Секрет сочной начинки, которая покорила даже заядлых мясоедов
Общество
Готовлю веганские голубцы. Секрет сочной начинки, которая покорила даже заядлых мясоедов
Грибы больше не жарю и не закрываю — мариную в корейском стиле: хрустящая закуска на все случаи жизни
Общество
Грибы больше не жарю и не закрываю — мариную в корейском стиле: хрустящая закуска на все случаи жизни
простые рецепты
быстрые рецепты
грибы
супы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
В США раскрыли, чем обернется встреча Трампа и Орбана для Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.