Как сварить по-настоящему наваристый грибной суп? Все гениальное просто

Предлагаем вам освоить проверенный временем рецепт ароматного супа. Его основу составляют примерно один стакан сушеных боровиков, которые необходимо тщательно промыть и замочить в чистой воде на несколько часов, а лучше на всю ночь. После замачивания грибы откидывают на дуршлаг, а затем возвращают в кастрюлю, залив свежей водой для бульона. Кастрюлю ставят на огонь, доводят до кипения и варят грибы около тридцати минут.

Пока бульон готовится, можно заняться овощами. Одну головку репчатого лука очищают и мелко нарезают, после чего пассеруют до мягкости на 30 г разогретого сливочного масла. Три средние картофелины очищают и нарезают крупными брусочками. Подготовленный картофель отправляют в кастрюлю к грибам и варят до полной готовности.

Затем в суп добавляют пассерованный лук, пару лавровых листов, соль и черный перец по вкусу. Кастрюлю накрывают крышкой и томят суп на самом медленном огне еще около десяти минут. Готовый суп разливают по тарелкам, добавляя в каждую порцию ложку прохладной сметаны для нежной кислинки.

Ранее мы рассказывали рецепт острой маринованной капусты с лаймом и кориандром.