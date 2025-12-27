Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу

Возьмите 300 граммов отварной говядины или телятины, охладите и нарежьте аккуратными кубиками. Параллельно отварите 6 картофелин и 4 моркови в мундире до готовности, очистите и также нашинкуйте кубиком. 3 соленых огурца среднего размера освободите от кожуры и измельчите соразмерно овощам. 5 крутых яиц порубите. Важный штрих — 150 граммов консервированного зеленого горошка, который нужно откинуть на дуршлаг. Все компоненты соединяются в просторной посуде.

Заправка — это душа салата. Тщательно смешайте 150 граммов столового майонеза с добавлением 150 граммов свежей сметаны и чайной ложки готовой горчицы. Полученным соусом бережно заправьте подготовленные ингредиенты. Соль добавляется по вкусу, но с учетом солености огурцов. Готовый салат перед подачей рекомендуется выдержать в холодильнике около часа. Подавать, украсив веточками зелени.

