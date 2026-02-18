Зимняя Олимпиада — 2026
Самый нежный куриный кебаб, который вы когда-либо готовили

Самый нежный куриный кебаб, который вы когда-либо готовили
Этот вариант куриного кебаба получается особенно мягким и ароматным, с легкой пряной сладостью и золотистой поверхностью.

Возьмите 900 г филе бедра курицы, удалите лишний жир и измельчите мясо ножом или через крупную решетку мясорубки. Мелко нарежьте 2 зубчика чеснока и 1 небольшую красную луковицу, вмешайте их в фарш. Добавьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. паприки и 2 ст. л. густого натурального йогурта — он удержит влагу внутри мяса. Влейте 1 ст. л. лимонного сока и всыпьте 2 ст. л. мелко нарезанной кинзы.

Тщательно перемешивайте массу 7–8 минут, пока она не станет пластичной. Уберите фарш в холодильник на 40 минут, затем сформируйте продолговатые кебабы и выложите их на решетку, смазанную 1 ст. л. растительного масла. Запекайте при 200 градусах около 20 минут до уверенной золотистой корочки. Перед подачей дайте кебабам полежать 5 минут, чтобы соки стабилизировались внутри.

  • Совет: если хотите более яркий вкус, добавьте 0,5 ч. л. гарам масалы.

