Что приготовить на свидание: рецепт пасты с морепродуктами

Если хочется добавить в вечер немного итальянской страсти, приготовьте пасту с креветками. Это блюдо готовится быстрее, чем зажигаются свечи, но производит впечатление тщательно продуманного ужина. Вам понадобится 250 г пасты (лучше феттучини или спагетти), 300 г очищенных креветок, 200 г томатов в собственном соку, 50 мл сухого белого вина, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, щепоть хлопьев чили и несколько листиков свежего базилика.

Отварите пасту до состояния аль денте, сохранив немного воды после варки. Пока она готовится, разогрейте оливковое масло на сковороде и быстро обжарьте чеснок до легкого золотистого оттенка. Добавьте креветки и готовьте их не более 2 минут — они должны лишь побелеть и стать упругими. Влейте белое вино и дайте алкоголю испариться, затем добавьте томаты и щепоть чили. Соус должен покипеть 5 минут, чтобы вкусы объединились.

Соедините пасту с соусом, при необходимости добавьте немного сохраненной воды для шелковистой текстуры. В самом конце вмешайте свежий базилик. Подавайте сразу, пока аромат моря и томатов поднимается легким паром.

Совет: сбрызните готовое блюдо несколькими каплями хорошего оливкового масла — это придаст финальный штрих и подчеркнет глубину вкуса.

