Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:00

Что приготовить на свидание: рецепт пасты с морепродуктами

Что приготовить на свидание: рецепт пасты с морепродуктами Что приготовить на свидание: рецепт пасты с морепродуктами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется добавить в вечер немного итальянской страсти, приготовьте пасту с креветками. Это блюдо готовится быстрее, чем зажигаются свечи, но производит впечатление тщательно продуманного ужина. Вам понадобится 250 г пасты (лучше феттучини или спагетти), 300 г очищенных креветок, 200 г томатов в собственном соку, 50 мл сухого белого вина, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, щепоть хлопьев чили и несколько листиков свежего базилика.

Отварите пасту до состояния аль денте, сохранив немного воды после варки. Пока она готовится, разогрейте оливковое масло на сковороде и быстро обжарьте чеснок до легкого золотистого оттенка. Добавьте креветки и готовьте их не более 2 минут — они должны лишь побелеть и стать упругими. Влейте белое вино и дайте алкоголю испариться, затем добавьте томаты и щепоть чили. Соус должен покипеть 5 минут, чтобы вкусы объединились.

Соедините пасту с соусом, при необходимости добавьте немного сохраненной воды для шелковистой текстуры. В самом конце вмешайте свежий базилик. Подавайте сразу, пока аромат моря и томатов поднимается легким паром.

  • Совет: сбрызните готовое блюдо несколькими каплями хорошего оливкового масла — это придаст финальный штрих и подчеркнет глубину вкуса.

Ранее мы писали о том, как приготовить манник с карамельными яблоками:

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
День святого Валентина
романтические ужины
паста
Италия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.