Яблочный крамбл: пирог для тех, кто не умеет печь

Англичане придумали крамбл в суровые военные годы, когда на пироги не хватало ни времени, ни продуктов, но оказалось, что эта деревенская выпечка ничуть не уступает изысканным десертам. Хрустящая масляная крошка и мягкие карамелизированные яблоки с корицей — это идеальный вариант для тех, кто боится возиться с тестом, потому что никакого теста здесь нет, одна сплошная импровизация.

Для начала выберите правильные яблоки, от этого зависит половина успеха. Вам нужны плоды плотные, кисловатые, которые не развалятся в кашу при тепловой обработке. Семеренко, антоновка или Гренни Смит подойдут идеально. 4 средних яблока вымойте, но кожицу можно не счищать, если она тонкая, именно в ней больше всего пектина, который поможет начинке сохранить форму. Удалите сердцевину ножом, а мякоть нарежьте кубиками примерно по полтора сантиметра. Старайтесь, чтобы кусочки были одинакового размера, тогда они пропекутся равномерно.

Растопите на сковороде с высокими бортиками 50 г сливочного масла, добавьте яблоки и сразу же посыпьте их тремя столовыми ложками сахара. Всыпьте чайную ложку корицы, можно добавить щепотку молотого имбиря или кардамона для пикантности. Обжаривайте яблоки на среднем огне, аккуратно перемешивая деревянной лопаткой, пока они не станут мягковатыми по краям, но внутри останутся упругими. Обычно на это уходит минут 7. Не превращайте их в пюре, пусть чувствуется текстура.

Возьмите 100 г пшеничной муки, добавьте к ней 75 г сахара и щепотку соли. 70 г холодного сливочного масла, только что из холодильника, нарежьте мелкими кубиками и высыпьте в муку. Начинайте перетирать смесь подушечками пальцев, как будто растираете песок. Через пару минут у вас получится рассыпчатая жирная крошка разного калибра. Некоторые кулинары добавляют в крошку измельченные орехи или овсяные хлопья, но для первого раза обойдитесь классикой.

На этом этапе важно выбрать правильную посуду для запекания. Лучше всего использовать керамическую форму или чугунную сковороду небольшого размера, чтобы яблоки лежали достаточно толстым слоем. Смажьте форму сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и равномерно засыпьте их масляной крошкой, не утрамбовывая, пусть лежит воздушно. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовность определяется по золотистому цвету верха и аппетитным пузырькам яблочного сока, пробивающимся сквозь крошку по краям.

Подавать крамбл лучше теплым. Положите рядом шарик пломбира или просто полейте густыми сливками. И никакого чувства вины за потраченное время, потому что на самом деле вы провели у плиты не больше получаса, а впечатление создали, будто колдовали весь вечер.

