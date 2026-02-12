Зимняя Олимпиада — 2026
Манник с карамельными яблоками: секрет сочной прослойки внутри

Манник с карамельными яблоками: секрет сочной прослойки внутри
Если классический манник на кефире кажется вам знакомым до каждой крошки, пора приготовить его по-новому. Этот вариант — плотный, ароматный, наполнен теплыми специями и карамельными нотками печеных яблок. Он получается влажным и сытным.

Возьмите 1,5 стакана манной крупы, 1 полный стакан густого кефира, три четверти стакана тростникового сахара, 2 крупных куриных яйца, 100 г растопленного сливочного масла, щедрую чайную ложку смеси молотых специй (корица, мускатный орех и имбирь), щепотку соли, половинку чайной ложки соды, гашенной прямо в кефире, и два-три средних яблока твердых сортов.

Манку соедините с кефиром и оставьте набухать на час. Пока идет этот процесс, займитесь яблоками. Очистите их от сердцевины и нарежьте не мелко, а тонкими дольками. Половину их обжарьте на ложке сливочного масла с добавлением ложки сахара из общего объема. Пусть они слегка покармелизуются, станут мягкими, но не потеряют форму. Это раскроет в яблоках сладость и глубину, а их сок, смешавшись с маслом и сахаром, определит вкус пирога. В набухшую манную основу влейте растопленное, но не горячее масло, вбейте яйца, всыпьте оставшийся сахар, соль и душистый порошок специй. Масса должна стать однородной и гладкой.

Дальше смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте манкой. Вылейте половину теста. Равномерно разложите по нему карамелизированные яблочные дольки. Они станут сочной прослойкой внутри пирога. Залейте оставшимся тестом, а сверху художественно уложите оставшиеся свежие яблочные дольки — они запекутся румяной, слегка подтянутой корочкой. Главная фишка: перед отправкой в духовку, разогретую до 180 градусов, сбрызните верхнюю яблочную россыпь тонкой струйкой жидкого меда. Он не только даст блеск, но и создаст тончайшую хрустящую глазурь. Выпекайте около 50 минут до темно-золотистого оттенка.

  • Совет: подавайте этот манник теплым, но не горячим, дав ему настояться. Идеальным сопровождением к нему станет не сметана, а шарик ванильного мороженого или взбитые сливки с каплей бренди.

