Плавленый сыр теперь не покупаю: делаю сама — с бутербродами на завтрак теперь никаких проблем

Беру творог, яйца и сливочное масло — и варю домашний плавленый сыр, который получается за копейки и в сто раз вкуснее магазинного. Это гениально простое и невероятно полезное блюдо, идеальное для завтраков, бутербродов или перекусов. Его необычность в том, что из обычных продуктов всего за полчаса получается нежный, однородный сыр без вредных добавок и лишней соли. Дети от него в восторге, а я спокойна за их здоровье. Получается обалденная вкуснятина: бархатистая тягучая масса с чистым сливочным вкусом, которая идеально намазывается на хлеб, тосты или добавляется в супы и соусы. А главное — вы сами контролируете количество соли и качество ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 2 яйца, 100 г сливочного масла, 1/2 ч. ложки соды, соль по вкусу. Творог пробейте блендером до однородности. Яйца слегка взбейте с содой и солью, добавьте растопленное масло и смешайте с творогом. Поставьте массу на водяную баню и варите, постоянно помешивая, 20–30 минут, пока не растворятся все творожные зерна. Готовая масса должна стать полностью однородной и гладкой. Разлейте по формам, остудите и уберите в холодильник для застывания. Храните в закрытой емкости.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.