Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:30

Лью кипяток прямо в муку: пицца получается мягкой и на следующий день даже вкуснее. Интересный, но простой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, кипяток и немного дрожжей — и готовлю простую домашнюю пиццу, которая получается мягкой, воздушной и совсем не черствеет к утру. Секрет этого теста в том, что часть муки заваривается кипятком. Благодаря этому пицца получается особенно нежной, а корж остается мягким даже на следующий день. Отличный вариант для семейного ужина: вечером готовим, а утром можно спокойно доесть — вкус только раскрывается. Получаются две пиццы среднего размера, а начинку легко менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Для приготовления вам понадобится. Тесто: мука 350 г (примерно), кипяток 150 мл, теплая вода 50 мл, сухие дрожжи 3 г, сахар 2/3 ч. л., соль 2/3 ч. л., оливковое масло 3–4 ст. л. Начинка: резаные томаты в собственном соку 200 г, копченая колбаса 100 г, красный лук 1 шт., маринованные огурцы 2 шт., маринованные опята 2 ст. л., сыр моцарелла 150 г.

Сначала половину муки насыпьте в миску и залейте кипятком. Быстро перемешайте ложкой — получится липкий комок заваренного теста. В отдельной чашке соедините теплую воду, дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте на несколько минут. Когда заваренная мука немного остынет, добавьте к ней оставшуюся муку и перемешайте до образования хлопьев. Затем добавьте соль, оливковое масло и дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто, при необходимости подсыпая немного муки. Накройте тесто и оставьте в теплом месте примерно на 30–40 минут, чтобы оно поднялось. После этого обомните его, разделите на две части и дайте тесту еще немного подойти. Каждую часть растяните в пласт диаметром примерно 23–25 см. Смажьте томатами, посыпьте тертым сыром и разложите начинку: колбасу, лук, огурцы и грибы. Выпекайте пиццу в разогретой духовке при 230–250 °C примерно 7–10 минут, пока края не станут румяными. Перед подачей можно слегка сбрызнуть оливковым маслом и добавить свежий базилик.

Ранее мы готовили торт-лентяй «Сникерс». С ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся.

Проверено редакцией
Читайте также
Засыпаю соль в унитаз раз в неделю — запаха и налета как не бывало
Общество
Засыпаю соль в унитаз раз в неделю — запаха и налета как не бывало
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Общество
Забудьте про обычные драники! Эти белорусские цыбрики — совсем другая история. Хрустят, как картошка фри, но внутри нежнейшие
Все путают в этом салате баклажаны с грибами: простецкий, но не стыдно подать на праздничный стол
Общество
Все путают в этом салате баклажаны с грибами: простецкий, но не стыдно подать на праздничный стол
Эта сырная лепешка на дрожжевом тесте стала нашим фаворитом к супу — хрустящая корочка и тягучий сыр
Общество
Эта сырная лепешка на дрожжевом тесте стала нашим фаворитом к супу — хрустящая корочка и тягучий сыр
Превращаю холодное масло и муку в нежнейший тертый пирог — рецепт, который получается даже у новичков
Общество
Превращаю холодное масло и муку в нежнейший тертый пирог — рецепт, который получается даже у новичков
тесто
пицца
мука
кипяток
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.