Лью кипяток прямо в муку: пицца получается мягкой и на следующий день даже вкуснее. Интересный, но простой рецепт

Беру муку, кипяток и немного дрожжей — и готовлю простую домашнюю пиццу, которая получается мягкой, воздушной и совсем не черствеет к утру. Секрет этого теста в том, что часть муки заваривается кипятком. Благодаря этому пицца получается особенно нежной, а корж остается мягким даже на следующий день. Отличный вариант для семейного ужина: вечером готовим, а утром можно спокойно доесть — вкус только раскрывается. Получаются две пиццы среднего размера, а начинку легко менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Для приготовления вам понадобится. Тесто: мука 350 г (примерно), кипяток 150 мл, теплая вода 50 мл, сухие дрожжи 3 г, сахар 2/3 ч. л., соль 2/3 ч. л., оливковое масло 3–4 ст. л. Начинка: резаные томаты в собственном соку 200 г, копченая колбаса 100 г, красный лук 1 шт., маринованные огурцы 2 шт., маринованные опята 2 ст. л., сыр моцарелла 150 г.

Сначала половину муки насыпьте в миску и залейте кипятком. Быстро перемешайте ложкой — получится липкий комок заваренного теста. В отдельной чашке соедините теплую воду, дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте на несколько минут. Когда заваренная мука немного остынет, добавьте к ней оставшуюся муку и перемешайте до образования хлопьев. Затем добавьте соль, оливковое масло и дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто, при необходимости подсыпая немного муки. Накройте тесто и оставьте в теплом месте примерно на 30–40 минут, чтобы оно поднялось. После этого обомните его, разделите на две части и дайте тесту еще немного подойти. Каждую часть растяните в пласт диаметром примерно 23–25 см. Смажьте томатами, посыпьте тертым сыром и разложите начинку: колбасу, лук, огурцы и грибы. Выпекайте пиццу в разогретой духовке при 230–250 °C примерно 7–10 минут, пока края не станут румяными. Перед подачей можно слегка сбрызнуть оливковым маслом и добавить свежий базилик.

