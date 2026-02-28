Не месим, смешал — и в духовку: пицца на жидком тесте с курицей и грибами

Когда нет времени возиться с дрожжами и замесом, выручает этот простой рецепт. Тесто для пиццы не нужно раскатывать — достаточно смешать ингредиенты и вылить массу на противень. Через 20 минут на столе румяная, ароматная пицца с сочной начинкой.

По консистенции тесто напоминает густую сметану. В духовке оно поднимается, становится нежным и воздушным, при этом держит форму и образует аппетитные золотистые края. Основа получается мягкой внутри и слегка хрустящей по краям — идеально для домашнего формата.

Для приготовления понадобится кефир или молоко 200 мл, яйца 2 шт., мука 150 г, сода 1/2 ч. л. или разрыхлитель 1 ч. л., щепотка соли и сахара; для начинки — отварная или запечённая курица 120–150 г, шампиньоны 100 г, твёрдый сыр 150 г, 3–4 ст. л. томатного соуса, немного красного лука по желанию.

Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте кефир и перемешайте. Введите просеянную муку с разрыхлителем, доведите массу до однородности. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте. Сверху распределите томатный соус, выложите кусочки курицы, нарезанные грибы и тонкие кольца лука. Посыпьте тёртым сыром и выпекайте при 200 °C 20–25 минут до румяной корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячей — пицца получается сочной и удивительно простой в приготовлении.

