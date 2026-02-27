Не нужно месить тесто, просто вылейте его на противень: пицца, которую приготовит каждый

Не нужно месить тесто, просто вылейте его на противень: пицца, которую приготовит каждый

Запеките идеальную пиццу за считанные минуты без возни с тестом. Не нужно ничего месить, просто вылейте жидкую основу на противень, и она сама растечется ровным слоем! Такую пиццу приготовит каждый.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 250 мл кефира или молока, 150 г муки, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла; для начинки — 200 г ветчины, 2 помидора, 200 г твердого сыра, итальянские травы.

Как приготовить

В миске взбейте яйца с солью, добавьте кефир и масло, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, смешанную с содой, и тщательно взбейте венчиком до однородности без комков. Тесто должно получиться как на оладьи — жидкое, но не водянистое. Противень застелите пергаментом, слегка смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Сразу выложите начинку: нарезанную кубиками ветчину, тонкие ломтики помидоров, посыпьте тертым сыром и травами. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до румяной корочки и расплавленного сыра.

Ранее стало известно, как приготовить пирог с баночкой тунца — много начинки, мало теста.