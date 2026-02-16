Три ложки муки на весь пирог — много начинки, мало теста: домашняя вкуснятина с баночкой тунца

Три столовые ложки муки на весь пирог — в нем много начинки, мало тесто! Идеальное сочетание для сытного перекуса или быстрого ужина. Готовим домашнюю вкуснятину с баночкой тунца.

Для теста понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 1 банка консервированного тунца, 2 вареных яйца, пучок свежей зелени, соль, перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C. В миске для теста взбейте яйца с солью, добавьте кефир и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, взбейте венчиком до получения гладкого, жидковатого теста без комочков. Для начинки разомните тунец вилкой, яйца нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте все компоненты, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Вылейте на дно примерно половину жидкого теста. Аккуратно равномерно распределите всю начинку. Сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте 30-40 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем нарежьте и подавайте.

