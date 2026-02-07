Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо печеночного торта пеку пирог: мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи

Вместо печеночного торта пеку пирог. С ним мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи! В итоге получается плотный, сочный и очень ароматный пирог, который можно подавать как горячим, так и холодным.

Для приготовления понадобится: 500 г говяжьей или куриной печени, 2 средние моркови, 200 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 150 г твердого сыра, 4 яйца, 4 ст. л. сметаны, 3 ст. л. муки, соль, черный перец, пучок свежего укропа и петрушки, растительное масло. Печень промойте, удалите пленки и протоки, обжарьте на сковороде до готовности, затем остудите и нарежьте мелким кубиком. Морковь отварите и нарежьте мелким кубиком. Лук мелко нарежьте, грибы нарежьте пластинками, обжарьте их до золотистого цвета и испарения жидкости. В большой миске соедините печень, морковь, грибы с луком. Добавьте мелко нарезанную зелень, тертый сыр, яйца, сметану, муку, соль и перец, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями или мукой. Выложите массу в форму. Выпекайте 40–50 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный торт с консервированным тунцом.

